Все билеты на матч "Краснодар" - "Локомотив" проданы

Все билеты на матч 28-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Локомотив" проданы, информирует ТАСС. Встреча пройдет в Краснодаре в понедельник, стадион вмещает 33 979 зрителей.

"Краснодар" в турнирной таблице занимает пятое место, набрав 47 очков после 27 матчей. "Локомотив", в активе которого 57 очков после 27 матчей, лидирует в чемпионате. В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России.

Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.