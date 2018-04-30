10:39 | Футбол — РФПЛ

Все билеты на матч "Краснодар" - "Локомотив" проданы


Все билеты на матч 28-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Локомотив" проданы, информирует ТАСС. Встреча пройдет в Краснодаре в понедельник, стадион вмещает 33 979 зрителей.

"Краснодар" в турнирной таблице занимает пятое место, набрав 47 очков после 27 матчей. "Локомотив", в активе которого 57 очков после 27 матчей, лидирует в чемпионате. В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России.

Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5169843

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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