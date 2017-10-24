Все билеты на гостевой сектор на матч "Арсенал" - ЦСКА проданы

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что все билеты на гостевой сектор стадионе в Туле на матч 15-го тура чемпионата России против местного "Арсенала" проданы. В клубе отмечают, что принимающая сторона выделила для болельщиков армейцев 2000 билетов.

В ЦСКА подчеркнули, что продажа билетов в гостевой сектор в день матча осуществляться не будет.

Напомним, матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 27 октября в Туле. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.