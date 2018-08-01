"Врезаться и сбежать - как-то не по-змсовски". Губерниев - о ДТП с участием Смолова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что побег нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова с места ДТП, в которое тот попал сегодня ночью, не соответствует званию заслуженного мастера спорта.

- Врезаться и сбежать - как- то не по-змсовски ... Эх, Федя, Федя ... - написал Губерниев в Инстаграме.

Ранее появилась информация, что Смолова не было за рулем автомобиля, попавшего в ДТП в Краснодаре этой ночью.

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