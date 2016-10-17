Врба после матча с "Тереком" посетовал на лимит

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после матча 10-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) посетовал на лимит на легионеров. По словам наставника, команда не смогла воспользоваться голевыми моментами.

– Результат справедлив, ни одна команда так и не смогла забить, – отметил Врба в эфире телеканала "Наш футбол". – Хотя шансы на это были. Почему мы не забили? Потому что соперник организованно играл в обороне. Повторюсь, у нас был 100-процентный момент.

Почему Бериша не играл с самого начала? Во-первых, он был в сборной и вернулся только в среду. Во-вторых, на поле должны быть 5 игроков с российскими паспортами. Если бы не это, он был на поле. После его выхода стали быстрее играть в атаке, он смог освежить игру.