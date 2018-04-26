Вратарь "Зенита" Лунев сможет приступить к полноценным тренировкам через 2-3 недели

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев сможет приступить к полноценным занятиям на поле через две-три недели, сообщили "СЭ" в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

– На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге, по результатам осмотра вратарь "Зенита" и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов "Зенита". К полноценным занятиям на поле Андрей Лунев сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста, – сказали в пресс-службе.

Лунев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0), который состоялся 14 апреля. (Илья АНДРЕЕВ)