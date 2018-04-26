Вратарь "Зенита" Лунев сможет приступить к полноценным тренировкам через 2-3 недели

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев сможет приступить к полноценным занятиям на поле через две-три недели, сообщили "СЭ" в пресс-службе санкт-петербургского клуба.
– На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге, по результатам осмотра вратарь "Зенита" и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов "Зенита". К полноценным занятиям на поле Андрей Лунев сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста, – сказали в пресс-службе.
Лунев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0), который состоялся 14 апреля. (Илья АНДРЕЕВ)
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
малолетка из питера
небольшая часть питерцев желает скорейшего выздоровления всем травмированным, включая джикию и прочих зобниных-тимофеевых.
16:29
MrSmith1982
Всем, кроме небольшой части питерцев, глубоко начхать на это физкультурное общество рублевых миллиардеров.
15:58