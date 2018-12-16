Вратарь "Уфы" женился

Вратарь "Уфы" Гиорги Шелия женился, информирует пресс-служба клуба. Девушку зовут Нанука.
"В жизни голкипера "Уфы" Гиорги Шелии произошло знаменательное событие – свадьба! "Уфа" искренне поздравляет Гиорги и его избранницу Нануку с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие", – говорится в сообщении "Уфы".
Поздравляем!– ФК УФА (@UfaFc) 16 декабря 2018 г.
В жизни голкипера ФК "Уфа" Гиорги Шелии произошло знаменательное событие – свадьба!
"Уфа" искренне поздравляет Гиорги и его избранницу Нануку с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. pic.twitter.com/ImCvFBFzEP
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