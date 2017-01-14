Вратарь "Спартака-2" – на просмотре в "Уфе"

К работе на кипрском сборе "Уфы" присоединился голкипер "Спартака-2" Михаил Филиппов, информирует официальный сайт уфимского клуба. 24-летний вратарь – воспитанник подмосковной школы "Мастер-Сатурн". В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ Филиппов провел 19 матчей (20 пропущенных мячей) за "Спартак-2".

Ранее Филиппов выступал за "Сатурн-2" (Московская область), молодежный состав "Томи" (Томск), "Амур-2010" (Благовещенск), "Знамя Труда" (Московская область) и молодежку "Спартака".