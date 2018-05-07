21:44 | Футбол — РФПЛ

Вратарь "Рубина" побил сомнительный рекорд

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Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин установил рекорд по числу игр на скамейке без единого выхода на поле. Матч 29-го тура РФПЛ против "Уфы" (0:0) стал для него 69-м в запасе казанского клуба. Предыдущее достижение принадлежало вратарю "Ростова" Евгению Гошеву (68 матчей без выхода на поле).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Player124

sssmol А Чепчугов сколько сидел за Акинфеевым? ----------------------------------- Чепчугов хоть выходил иногда.

22:55

Serenky25

Казан (г. Рубинск) (((:

22:19

npokypop_6apcyk

Зачем же он бил этот рекорд, если он сомнительный? Осторожнее нужно быть.

22:00

sssmol

А Чепчугов сколько сидел за Акинфеевым?

21:50

Святой92

В запасе рубинского клуба))))

21:49

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