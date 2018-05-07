Вратарь "Рубина" побил сомнительный рекорд

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин установил рекорд по числу игр на скамейке без единого выхода на поле. Матч 29-го тура РФПЛ против "Уфы" (0:0) стал для него 69-м в запасе казанского клуба. Предыдущее достижение принадлежало вратарю "Ростова" Евгению Гошеву (68 матчей без выхода на поле).
Player124
sssmol А Чепчугов сколько сидел за Акинфеевым? ----------------------------------- Чепчугов хоть выходил иногда.
22:55
Serenky25
Казан (г. Рубинск) (((:
22:19
npokypop_6apcyk
Зачем же он бил этот рекорд, если он сомнительный? Осторожнее нужно быть.
22:00
sssmol
А Чепчугов сколько сидел за Акинфеевым?
21:50
Святой92
В запасе рубинского клуба))))
21:49