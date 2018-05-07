Вратарь "Рубина" побил сомнительный рекорд

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин установил рекорд по числу игр на скамейке без единого выхода на поле. Матч 29-го тура РФПЛ против "Уфы" (0:0) стал для него 69-м в запасе казанского клуба. Предыдущее достижение принадлежало вратарю "Ростова" Евгению Гошеву (68 матчей без выхода на поле).