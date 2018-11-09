Вратарь молодежки ЦСКА Зириков: "Тренироваться бок о бок с Акинфеевым - неоценимый опыт"

Голкипер молодежной команды ЦСКА Николай Зириков заявил, что испытывал незабываемые ощущения во время тренировок с основным составом армейцев. 18-летний вратарь признался, что хочет и дальше работать с главной командой.

- Эмоции от тренировок с основным составом? Их сложно описать! - приводит слова Зирикова официальный сайт ЦСКА. - Тренироваться бок о бок с Игорем Акинфеевым, под руководством Сергея Ивановича Овчинникова и Виктора Михайловича Гончаренко – это и неоценимый опыт, и незабываемые мгновения. Буду делать все, чтобы меня и в дальнейшем привлекали к работе с главной командой.

ЦСКА после 13 туров занимает 1-е место в молодежном первенстве, имея в активе 30 очков.

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