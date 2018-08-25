"Вратарь "Ливерпуля" ошибся в финале Лиги чемпионов". Каррера защищает Максименко

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Динамо" (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги (РПЛ) поддержал вратаря красно-белых Александра Максименко. 20-летний игрок прервал четырехматчевую серию без пропущенных мячей в лиге, пропустив от Владимира Рыкова с центра поля.

- Максименко играет очень хорошо, отражает много ударов, но периодически допускает глупые ошибки. Одну – в Салониках, другую – сегодня, пропустив с центра поля.

- Думаю, это ошибки, которые совершает любой вратарь – даже самый сильный в мире. Они не связаны ни с возрастом, ни с опытом. Даже вратарь "Ливерпуля" (Лорис Кариус. - Прим. "СЭ") ошибся в финале Лиги чемпионов, хотя не был новичком. Бывает, случается.

Самое главное, чтобы Максименко не слушал подобные комментарии о том, что он "неопытный и не может играть". Он должен расти. Если мы начнем поливать его после каждой ошибки и говорить о том, что должен играть Селихов, когда вернется, - значит, убивать уверенность в человеке. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Вот это гол! Рыков забил Максименко со своей половины