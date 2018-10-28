Вратарь "Краснодара" назвал ключевой момент победного матча с ЦСКА

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын после победы над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ (2:1) поделился мнением об игре, а так же объяснил, почему выход хавбека Вандерсона стал ключевым в матче.

- ЦСКА владел преимуществом в матче, трудно было переломить ход игры, - сказал Синицын. - Но армейцы после забитого гола отошли в оборону, отдали нам инициативу. У нас вышли свежие игроки, начали лучше чувствовать игру.

- Эпизод с голом. Просто не увидели момент удара?

- Получилось так, что Влашичу выкатили мяч на полукруг. У него была хорошая позиция, никто не мешал пробить. И удар в притирку со штангой - было сложно вытащить.

- Ключевой момент матча - это замена Чалова?

- Ключевой момент - выход Вандерсона. Он освежил игру, и мы стали острее атаковать.

(Константин Колмаков)

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