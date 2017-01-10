Вратарь из Нигерии может попасть на просмотр в "Урал" через почту Деда Мороза

Вратарь из нигерийского города Адо-Экити через почту футбольного Деда Мороза, которая была организована в Екатеринбурге, может попасть на просмотр в "Урал". Девушка, представившаяся "Снегурочкой", отправила письмо с просьбой просмотреть нигерийца.

- В почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Урала". - На обратной стороне каждой фотокарточки некая "Снегурочка" просит взять на просмотр талантливого игрока.

Вообще, возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – восемь месяцев, самому взрослому – 65 лет. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые – тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи "Урала", а также билеты на матчи ЧМ по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами "Урала".