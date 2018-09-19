19:08 | Футбол — РПЛ

Вратарь "Енисея" Юрченко выбыл на месяц из-за травмы

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Голкипер "Енисея"  Давид Юрченко получил травму колена в матче 7-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1). 32-летнему вратарю будет сделана операция, на восстановление после которой понадобится месяц. 

В матче с "Рубином" получил травму колена. Операция пройдет в Германии, срок восстановления – месяц. По этой причине я пропущу несколько игр. Наша команда нуждается в вашей поддержке! Так что жду полный стадион на игре "Енисей" - "Урал". Вместе мы сила, - написал Юрченко в Твиттере.

"Енисей" пожелал голкиперу здоровья.


"Енисей" занимает 13-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 13 очков.

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