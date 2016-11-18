Вратарь "Арсенала" - о поведении фанатов ЦСКА: "Это беспредел! Это безобразие!"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов в перерыве домашнего матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что он поздно увидел мяч при исполнении штрафного, приведшего к взятию его ворот. Голкипер тульской команды также назвал поведение фанатов армейцев, которые зажгли файеры за его воротами, беспределом и безобразием.

– Любой мяч можно вытащить, – сказал Левашов в эфире телеканала "Наш футбол". – Поздно увидел удар из-за стенки. Файеры, зажженные болельщиками ЦСКА? Только плохие слова могу адресовать тем, кто совершает такие поступки. Это беспредел, это безобразие!

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА