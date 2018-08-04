Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов: "Гол Шатова уже не очень хорошо помню"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после поражения в гостевом матче 2-го тура РПЛ от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что уже не очень хорошо помнит гол Олега Шатова. Полузащитник сине-бело-голубых отличился после ошибки Левашова.

– Гол уже не очень хорошо помню. Такие моменты нужно быстрее забывать и двигаться дальше, – отметил Левашов. – Конечно, нам было тяжело, нас поджимали, по количеству моментов мы явно уступили. Но ничего страшного, двигаемся дальше.

– "Зенит" сильно изменился в этом сезоне?

– Пока что команда строится. Много игроков вернулось, у них большая обойма – есть из кого выбирать.

– Дзюба любит пошутить, общались с ним сегодня?

– У нас с ним хорошие отношения, когда он был у нас в команде, всегда здорово общались. Когда столкнулись с ним на поле, он сразу подошел, извинился. По игре он был заметен. Какие-то словечки присутствуют.

– Не расслабил вас?

– Нет. (Игорь НОВИКОВ)

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