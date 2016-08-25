17:50 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Враньеш продолжит карьеру в "Томи"

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Защитник Огнен Враньеш подписал контракт с "Томью", сообщает официальный сайт российского клуба. Трудовое соглашение 26-летнего боснийца рассчитано на два года. Футболист будет заявлен за новую команду сразу после того, как будут урегулированы все технические вопросы связанные с запретом на регистрацию игроков.

Враньеш за время своей карьеры выступал за боснийский "Борац", сербские "Црвену Звезду" и "Напредак", молдавский "Шериф", российские "Краснодар" и "Аланию", турецкие "Элязыгспор" и "Газиантепспор". Его последним клубом был хихонский "Спортинг". За сборную Боснии и Герцеговины на его счету 25 встреч.

Дополнительная информация

http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/ognen-vranesh-stal-igrokom-tomi-2016-08-25

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