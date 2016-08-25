Враньеш продолжит карьеру в "Томи"

Защитник Огнен Враньеш подписал контракт с "Томью", сообщает официальный сайт российского клуба. Трудовое соглашение 26-летнего боснийца рассчитано на два года. Футболист будет заявлен за новую команду сразу после того, как будут урегулированы все технические вопросы связанные с запретом на регистрацию игроков.

Враньеш за время своей карьеры выступал за боснийский "Борац", сербские "Црвену Звезду" и "Напредак", молдавский "Шериф", российские "Краснодар" и "Аланию", турецкие "Элязыгспор" и "Газиантепспор". Его последним клубом был хихонский "Спортинг". За сборную Боснии и Герцеговины на его счету 25 встреч.