Враньеш хочет уйти из "Томи" в "Црвену Звезду"

Защитник "Томи" Огнен Враньеш хочет вернуться в "Црвену Звезду". 27-летний игрок выступал за белградский клуб с 2009 по 2010 год. Ранее Враньеш подал документы в палату по разрешению споров, желая разорвать контракт с томичами в связи с задолженностью по зарплате.

- На данный момент я не являюсь свободным агентом, мой контракт с "Томью" еще действует, - приводит Mondo слова Враньеша. - Но мне хотелось бы перейти в "Црвену Звезду". У нас были переговоры по этому поводу. В данной ситуации не все зависит от меня. Посмотрим, чем закончится эта ситуация.