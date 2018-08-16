Врачи сомневаются, что состояние спартаковца Алексея Парамонова нормализуется

Врачи дают неутешительные прогнозы относительно состояния старейшего ветерана "Спартака", олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова. 93-летний бывший нападающий по-прежнему находится в больнице.

– К сожалению, состояние Алексея Александровича не улучшает, и врачи говорят, что не улучшится, – сказал друг Парамонова Михаил Захаров.

– Кто-то из спартаковцев к нему приезжал?

– Молодые игроки "Спартака" Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий после тренировки навестили его в больнице.

– Алексей Александрович говорил с ними?

– Он уже не говорит. К огромному сожалению, пошел обратный отсчет. Врачи сказали, что его жизненный путь может завершиться в любую минуту.

– Когда его состояние ухудшилось?

– Вы знаете, мы были на матчах чемпионата мира, и он был в прекрасной форме. Позже он в своем возрасте сходил в Большой театр, а дальше все как-то резко у него стало отказывать. Приезжали к нему Сергей Родионов (гендиректор "Спартака". – Прим. "СЭ") и Леша Матвеев (директор музея "Спартака. – Прим. "СЭ"), они мне потом сказали, что шокированы тем, как его состояние изменилось буквально за один месяц. Видимо, его организм выработал свой максимум. (Андрей СИЗЯКИН)