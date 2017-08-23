Врачи команд РФПЛ прошли онлайн-курс по антидопинговой тематике

Медицинский комитет РФС провел специальный онлайн-курс для врачей команд РФПЛ.

Как сообщил глава медицинского комитета Эдуард Безуглов, онлайн-курс, разработанный РУСАДА, был посвящен антидопинговой проблематике.

В начале августа медицинский комитет РФС выпустил плакат по тематике внезапной смерти из-за проблем с сердцем; кроме того, создана единая база всех врачей и массажистов, работающих в премьер-лиге и ФНЛ.

– К сожалению, до недавнего времени никаких контактов с РУСАДА по линии образовательных программ не было, – сказал Безуглов. – Я рад, что с приходом новой команды ситуация кардинально изменилась, и мы уже видим первые и очень весомые результаты. Специальный курс прошли около 100 медицинских работников из клубов РФПЛ, причем речь идет не только о главных командах, но и молодежных составах и детских академиях. Практически все клубы очень ответственно подошли к задаче и получили сертификаты, действующие до конца 2017 года. Теперь риск неприятных ситуаций, на мой взгляд, снизится многократно.

– Кто не прошел курс?

– К сожалению, врачи "СКА-Хабаровск" не смогли в течение месяца найти время и потратить два часа на прохождение курса. Это их выбор – заставить мы никого не можем. Но эта позиция вызывает только недоумение, о чем мы непременно сообщим руководству команд.

– Какие клубы стали наиболее активными участниками своеобразной сертификации?

– В большинстве клубов курс прошли почти все врачи – в лидерах "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Амкар". В эти клубы обязательно будут отправлены благодарственные письма. Другие клубы были представлены врачами главных команд, а кто-то и одним... Надеюсь, что в ближайшее время и все остальные врачи найдут время и пройдут курс.

– Ограничится ли сертификация только клубами РФПЛ?

– Конечно, нет. Даже сейчас сертификаты получили врачи некоторых команд ФНЛ и ПФЛ ("Химки", "Мордовия", "Тамбов", "Казанка", "Сызрань-2003") – следующим же этапом будет сертификация и врачей всех остальных клубов – вплоть до команд КФК. К тому же, база данных нами собрана и проблем с оповещением быть не должно. Да и руководство всех лиг всячески помогает в этом направлении. До конца сентября помимо врачей команд сертификацию пройдут все врачи сборных команд и врачи команд из других видов футбола (пляжного, мини-футбола, женского, футзала).

– Что еще планируется сделать в области антидопингового образования?

– Работа с РУСАДА ведется практически в ежедневном режиме. Из ближайших планов отмечу проведение семинаров во всех командах (сначала московского региона, а затем и всех остальных), а также создание в одной из социальных сетей закрытой группы, куда войдут все желающие врачи. Там сотрудники образовательного отдела РУСАДА будут размещать всю необходимую врачам информацию и оперативно отвечать на возникающие вопросы. Чуть позже подключим к образовательным программам и футболистов: от самых юных до футболистов сборных. Так что работы хватит, но эта работа нужная и она обязательно принесет результат. (Сергей ЕГОРОВ)​