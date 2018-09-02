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Врач "Спартака": у Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок


У защитника "Спартака" Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщил официальный сайт красно-белых со ссылкой на главу медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова. В ближайшее время футболист пройдет углубленное медобследование. Если диагноз подтвердится, француз может пропустить больше полугода.

Жиго получил повреждение в результате борьбы с нападающим Артемом Дзюбой в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:0).

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https://spartak.com/news/2018-09-02-kak_v_2014_godu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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