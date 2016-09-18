13:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Врач сборной России будет консультировать "Локомотив"

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Врач сборной России Эдуард Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива" по медицинским вопросам. Специалист трудится в штабе национальной команды с 2012 года. Ранее он работал в "Локо" и "Анжи".

- Я дружу с руководством "Локомотива", и меня попросили помочь в частном порядке. Если надо будет помочь, я помогу. При этом остаюсь врачом сборной, - цитирует ТАСС Безуглова. - Скорее, я даже буду помогать руководству клуба, а не медицинскому штабу. Если у них возникнут вопросы, касаемые медицины, я буду давать свои заключения.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3630842

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

прикольно две новости об одном и том же подряд, с чуть различающимися заголовками.

14:05

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