Врач московского "Динамо": "Восстановление Панченко идет с опережением графика"

Врач московского "Динамо" Александр Родионов выразил надежду, что к возобновлению чемпионата России нападающий Кирилл Панченко полностью завершит весь реабилитационный цикл. Родионов также добавил, что восстановление форварда идет с опережением графика.

- Восстановление Панченко идет абсолютно по плану и по той программе, которая была нами разработана сразу после операции в Италии, - цитирует клубная пресс-служба Родионова. - Травма у него не простая, так называемая сочетанная, потому что у него не только крестообразная связка была повреждена, но и боковая. Поэтому и операция, которую проводил профессор Мариани, была весьма сложная и емкая.

Не хочется лукавить, но Кирилл, тьфу-тьфу-тьфу, идет даже с небольшим опережением этой программы и уже вернулся в общую группу. Самое главное для нас то, что мы видим работу его колена в полном объеме, что после любых нагрузок оно остается таким же, какое было до нагрузки, а мышечный объем массы бедра растет. Это, конечно, радует и нас, и самого Кирилла. Надеемся, что к началу чемпионата он полностью завершит весь реабилитационный цикл и порадует нас своими классными голами.

Напомним, Панченко получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). У игрока был диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе.