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17:17 1 октября | Футбол — РФПЛ

Врач ЦСКА: "Состояние Вернблума удовлетворительное, Дзагоев пропустит до четырех недель"


Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что состояние полузащитника Понтуса Вернблума оценивается как удовлетворительное. Он также отметил, что хавбек Алан Дзагоев пропустит примерно четыре недели.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Уфа&quot; - 0:0. Главный тренер армейцев Виктор ГОНЧАРЕНКО и полузащитник команды Александр ГОЛОВИН.Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева

– Состояние Вернблума оцениваем как удовлетворительное, – сказал Керимов. – Что касается Дзагоева, то Алан пропустит примерно до четырех недель. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Вернблум получил глубокую рваную рану ноги в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Его на машине скорой помощи отвезли в больницу.

Дзагоев травмировался в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", он получил повреждение в области ахиллового сухожилия.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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