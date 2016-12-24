17:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Врач ЦСКА: "После игры с "Монако" Фернандес проводил матчи с переломом лопатки"

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Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес проводил последние матчи за клуб на обезболивающих. Футболист получил перелом шейки правой лопатки после матча Лиги чемпионов против "Монако". В текущем сезоне чемпионата России 26-летний футболист отдал две голевые передачи в 17 матчах премьер-лиги.

– Марио – футболист и человек с характером, – цитирует ТАСС Керимова. – После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903593

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mark Krass

Мы и не сомневались, что Марио парень крепкий, не то что девчонки из Свинтака))

18:14

Тополь-М

Серожа, ты не плачь, попроси у мамочки соску.

18:04

shpasic

молодей Лёня! почти угробил футболиста!

17:50

foreverCSKAforever

Почему русскому мужику Марио нельзя играть за сборную России, а гастарбайтерам типа Дзюбы, Шатова и Кокорина можно?

17:39

serzheo

Щас расплачусь.... Вообще пофиг, как этот гастарбайтер там играл.

17:21

spetrov

Брать пример с таких надо.

17:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ