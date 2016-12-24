Врач ЦСКА: "После игры с "Монако" Фернандес проводил матчи с переломом лопатки"

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес проводил последние матчи за клуб на обезболивающих. Футболист получил перелом шейки правой лопатки после матча Лиги чемпионов против "Монако". В текущем сезоне чемпионата России 26-летний футболист отдал две голевые передачи в 17 матчах премьер-лиги.
– Марио – футболист и человек с характером, – цитирует ТАСС Керимова. – После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды.
Mark Krass
Мы и не сомневались, что Марио парень крепкий, не то что девчонки из Свинтака))
18:14
Тополь-М
Серожа, ты не плачь, попроси у мамочки соску.
18:04
shpasic
молодей Лёня! почти угробил футболиста!
17:50
foreverCSKAforever
Почему русскому мужику Марио нельзя играть за сборную России, а гастарбайтерам типа Дзюбы, Шатова и Кокорина можно?
17:39
serzheo
Щас расплачусь.... Вообще пофиг, как этот гастарбайтер там играл.
17:21
spetrov
Брать пример с таких надо.
17:16