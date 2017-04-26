23:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Врач ЦСКА: "Пока не ясно сыграет ли Дзагоев со "Спартаком"

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Врач ЦСКА Наби Керимов сообщил, что у полузащитника команды Алана Дзагоева проблемы с задней поверхностью бедра. Дзагоев открыл счет в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" (4:0) на 11-й минуте, а уже на 17-й был заменен.

– Дзагоев почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру, приводит Sportbox.ru слова Керимова. – У него проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не ясно сыграет ли Алан со "Спартаком". 27 апреля он пройдет медицинское обследование, а мы поймем какова тяжесть травмы.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 30 марта.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI741014_Vrach_CSKA_rasskazal_o_travme_Dzagojeva

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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andrey62

2-3недели. Без алана будет тяжело.

23:27

foreverCSKAforever

Поправляйся скорее, Алан!

23:18