Врач ЦСКА: "На сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона"

Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов подчеркнул, что все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона, прибудут на сбор команды в Австрию. Первый этап подготовки "красно-синих" пройдет с 14 по 25 июня.

– Футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона, во время отпуска выполняли и продолжают выполнять рекомендации медицинского штаба нашего клуба, – приводит Bobsoccer слова Керимова. – В Австрию 14 июня приедут Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, а также Алан Дзагоев и Аарон Оланаре.

Степень участия Дзагоева и Оланаре в тренировках определится после обследований, которые мы проведем уже в Австрии. Что касается Марио Фернандеса, который был прооперирован в Бразилии, сроки его возвращения в общую группу будут определены в начале следующей недели после контрольного осмотра.