Врач ЦСКА: "Дзагоев пока не готов на сто процентов"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, что полузащитник Алан Дзагоев пока находится не в оптимальном состоянии. Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Решение об участии россиянина в игре против "Базеля" будет принято позже.

- Конечно, пока он не готов на сто процентов, - цитирует ТАСС Керимова. - Насколько он сможет помочь команде, пока сказать сложно. Каждый день ведем терапию и подключаем по мере его самочувствия в тренировочную группу. По нему тоже решение будем принимать ближе к игре.