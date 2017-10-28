Врач ЦСКА: "Дзагоев пока не готов на сто процентов"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, что полузащитник Алан Дзагоев пока находится не в оптимальном состоянии. Футболист получил повреждение в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4). Решение об участии россиянина в игре против "Базеля" будет принято позже.
- Конечно, пока он не готов на сто процентов, - цитирует ТАСС Керимова. - Насколько он сможет помочь команде, пока сказать сложно. Каждый день ведем терапию и подключаем по мере его самочувствия в тренировочную группу. По нему тоже решение будем принимать ближе к игре.
В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 17 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Он остался в запасе команды на встречу 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).
Матч 4-го тура группового этапа ЦСКА - "Базель" пройдет 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.