Врач ЦСКА: "Даже тренированному организму не просто адаптироваться к погоде в Хабаровске"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов назвал погодные условия, в которых команда играла против "СКА-Хабаровск" (4:2) в матче 17-го тура чемпионата России, некомфортными. Встреча прошла в Хабаровске в субботу, 18 ноября. Во время игры температура воздуха составляла примерно минус 16 градусов.

- Играть некомфортно - даже тренированному организму не просто адаптироваться к такой погоде, - цитирует ТАСС Керимова. - Отдельно с ребятами по этому поводу много не говорили, концентрировались на игре. Старались провести профилактические мероприятия, связанные с длительным перелетом и временной адаптацией, также чтобы не было проблем со здоровьем, которые, как правило, выявляются позже, например, переохлаждения.

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