Впервые ЦСКА опередил "Спартак" по количеству зрителей на домашнем матче

Игру 14-го тура чемпионата России на "ВЭБ Арене" между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) посетило 26 137 зрителей. А на матч "Спартак" – "Амкар" (0:0) на "Открытие Арене" пришло 25 754 человека.
Таким образом, согласно пресс-службе РФПЛ, армейцы впервые в истории опередили красно-белых по количеству зрителей на домашнем матче после открытия нового стадиона.
andreichf
Позорники )) Не так давно на Крылья по 40 тыщ ходило
19:00
poxi53
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
18:56
Бней Иегуда
А разве писуар-арена вмещает больше 25000?)) Я думал там тыщ на 10, в этом корыте.))
18:43
Веравалер
Да, эпохально! ))))))
18:39
Stanislav1989
"Умно" сравнивать посещаемость между топ-матчем и игру с Амкаром.
18:35
The glory !
Сомнительное достижение если учесть что мы играли с лидером , а спартак с каким то уг.
18:35
6_Lesni4ij
Ахахаха, достижение!
18:32