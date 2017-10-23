Впервые ЦСКА опередил "Спартак" по количеству зрителей на домашнем матче

Игру 14-го тура чемпионата России на "ВЭБ Арене" между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) посетило 26 137 зрителей. А на матч "Спартак" – "Амкар" (0:0) на "Открытие Арене" пришло 25 754 человека.

Таким образом, согласно пресс-службе РФПЛ, армейцы впервые в истории опередили красно-белых по количеству зрителей на домашнем матче после открытия нового стадиона.