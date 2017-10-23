18:29 | Футбол — РФПЛ

Впервые ЦСКА опередил "Спартак" по количеству зрителей на домашнем матче

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Игру 14-го тура чемпионата России на "ВЭБ Арене" между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) посетило 26 137 зрителей. А на матч "Спартак""Амкар" (0:0) на "Открытие Арене" пришло 25 754 человека.

Таким образом, согласно пресс-службе РФПЛ, армейцы впервые в истории опередили красно-белых по количеству зрителей на домашнем матче после открытия нового стадиона.

Дополнительная информация

https://twitter.com/rfpl/status/922480561553321984

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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andreichf

Позорники )) Не так давно на Крылья по 40 тыщ ходило

19:00

poxi53

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

18:56

Бней Иегуда

А разве писуар-арена вмещает больше 25000?)) Я думал там тыщ на 10, в этом корыте.))

18:43

Веравалер

Да, эпохально! ))))))

18:39

Stanislav1989

"Умно" сравнивать посещаемость между топ-матчем и игру с Амкаром.

18:35

The glory !

Сомнительное достижение если учесть что мы играли с лидером , а спартак с каким то уг.

18:35

6_Lesni4ij

Ахахаха, достижение!

18:32