Возвращение Витинью и Тошича в общую группу ЦСКА ожидается в начале третьего сбора

Возвращение игроков ЦСКА Зорана Тошича и Витинью к тренировкам в общей группе ожидается в начале третьего зимнего сбора армейцев в Кампоаморе, сообщает пресс-служба красно-синих. Напомним, что бразильский нападающий восстанавливается после воспаления сухожилия, а сербский полузащитник залечивает повреждение правой икроножной мышцы.
О сроках возвращении в строй голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева станет известно после второго перерыва между зимними сборами. Отметим, что Аарон Оланаре и Василий Березуцкий со вчерашнего дня занимаются в общей группе с некоторыми ограничениями в аэробной работе.
Второй сбор армейцев в Испании продлится до 7 февраля. К работе на третьем сборе в Кампоаморе команда Виктора Гончаренко приступит 11 февраля.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-6/
saiga
Витинью как в Бразилии так играет все матчи без замен, как оказывается в ЦСКА, так то лечится, то хандрид. Человек не раз заявлял, что хочет домой и, думается, прока от него в России не будет.
00:23 1 февраля