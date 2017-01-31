23:32 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Возвращение Витинью и Тошича в общую группу ЦСКА ожидается в начале третьего сбора

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Возвращение игроков ЦСКА Зорана Тошича и Витинью к тренировкам в общей группе ожидается в начале третьего зимнего сбора армейцев в Кампоаморе, сообщает пресс-служба красно-синих. Напомним, что бразильский нападающий восстанавливается после воспаления сухожилия, а сербский полузащитник залечивает повреждение правой икроножной мышцы.

О сроках возвращении в строй голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева станет известно после второго перерыва между зимними сборами. Отметим, что Аарон Оланаре и Василий Березуцкий со вчерашнего дня занимаются в общей группе с некоторыми ограничениями в аэробной работе.

Второй сбор армейцев в Испании продлится до 7 февраля. К работе на третьем сборе в Кампоаморе команда Виктора Гончаренко приступит 11 февраля.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-6/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Витинью как в Бразилии так играет все матчи без замен, как оказывается в ЦСКА, так то лечится, то хандрид. Человек не раз заявлял, что хочет домой и, думается, прока от него в России не будет.

00:23 1 февраля

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