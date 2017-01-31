Возвращение Витинью и Тошича в общую группу ЦСКА ожидается в начале третьего сбора

Возвращение игроков ЦСКА Зорана Тошича и Витинью к тренировкам в общей группе ожидается в начале третьего зимнего сбора армейцев в Кампоаморе, сообщает пресс-служба красно-синих. Напомним, что бразильский нападающий восстанавливается после воспаления сухожилия, а сербский полузащитник залечивает повреждение правой икроножной мышцы.

О сроках возвращении в строй голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева станет известно после второго перерыва между зимними сборами. Отметим, что Аарон Оланаре и Василий Березуцкий со вчерашнего дня занимаются в общей группе с некоторыми ограничениями в аэробной работе.

Второй сбор армейцев в Испании продлится до 7 февраля. К работе на третьем сборе в Кампоаморе команда Виктора Гончаренко приступит 11 февраля.