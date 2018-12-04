"Возможно, его могли отравить". Знакомая погибшего футболиста "Локо" рассказала о спортсмене

Знакомая погибшего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина заявила, что 18-летнего спортсмена могли отравить. Она также добавила, что игрок не был склонен к депрессиям.

- Леша пил редко, потому что у него вечно были тренировки, он не очень любил это занятие, - приводит слова девушки телеканал "360". - Употреблять он не мог, потому что не пробовал. Возможно, его могли отравить. Он ничего плохого не говорил, не жаловался никогда, депрессий у него не было.

Напомним, Ломакина нашли мертвым 2 декабря на юге Москвы. Причиной смерти стало переохлаждение.

Ломакин был воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Трагедия Алексея Ломакина. Были ли проблемы со здоровьем у погибшего футболиста