"Вождовац" - первый соперник "Спартака" на сборе в Австрии

В воскресенье, 11 июня, футболисты "Спартака" вернутся из отпуска. 12 и 13 июня красно-белым предстоит пройти медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках, информирует клубная пресс-служба.

До 23 июня спартаковцы будут тренироваться в Тарасовке, а 24-го отправятся на сбор. Напомним, что он, как и в прошлом году, пройдет в австрийском Филлахе и продлится две недели.

Согласно уточненному расписанию, спартаковцы проведут на сборе два контрольных матча - 1 и 7 июля.

Первый соперник команды уже известен. Это сербский клуб "Вождовац", представляющий округ Белград. В прошедшем сезоне команда заняла в высшем дивизионе своей страны, суперлиге, седьмое место и дошла до четвертьфинала Кубка, где уступила "Партизану" со счетом 1:2. Тренирует "Вождовац" экс-полузащитник "Црвены Звезды" и "Сампдории" Братислав Живкович.

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