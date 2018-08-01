Возбуждено уголовное дело в связи с переходом Рауша в "Динамо"

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с переходом защитника Константина Рауша из немецкого "Кельна" в "Динамо", сообщили "СЭ" в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

"После того, как председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский наложил запрет на оплату услуг посреднической компании "Голден Тойс ЛЛП", в клубе была проведена проверка обстоятельств трансфера футболиста Рауша.



По результатам проверки материалы были направлены в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. Стоит упомянуть о том, что в ФК "Кельн" ничего о "посреднике" не знает, о чем и сообщил в письме нашему клубу", - сказали в пресс-службе.

Трансфер Рауша в "Динамо" был осуществлен в январе этого года. (Сергей ЕГОРОВ)

Таблица переходов РПЛ //

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