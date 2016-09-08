Войцех Ковалевски: "Возможно, Аленичев вернется на пост главного тренера "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски выразил мнение, что первые успехи красно-белых под руководством Массимо Карреры – заслуга в том числе и его предшественника Дмитрия Аленичева. Каррера возглавил клуб по ходу текущего сезона после вылета из Лиги Европы от кипрского АЕК.

– Очевидно, что Массимо Каррера – отличный тренер, профессионал, – цитируют "Известия" Ковалевски. – Он хорошо знает свое дело и дает результат буквально с первых матчей у руля команды. Однако убежден, что большая заслуга в этом предыдущего тренерского штаба красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым. Во многом благодаря именно Аленичеву и его помощникам "Спартак" показывает сейчас тот футбол, который мы видим.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева в "Спартаке"?

– Он настоящий спартаковец, и я уверен, что он всегда желал и желает клубу только самого лучшего. К сожалению, в какой-то момент у команды произошел игровой спад. Последней каплей стал вылет красно-белых из Лиги Европы на старте сезона. Возможно, где-то Аленичеву не хватило тренерского опыта. Надеюсь, что его дальнейшая тренерская карьера сложится более успешно. Может быть, когда-нибудь он еще вернется в "Спартак" на должность главного тренера и добьется успеха.