Войцех Ковалевски: "В "Спартаке" при Кононове мы увидим новую энергетику"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски рассказал, чего он ждет от команды под руководством нового главного тренера Олега Кононова.
– У "Спартака" новый главный тренер. Чего ждете от команды под руководством Олега Кононова?
– Прогнозы делать не люблю, но жду, что мы увидим новую энергетику. Начинается новый период, а это всегда дополнительный стимул для игроков показать свои лучшие качества. Это шанс отбросить все плохое и вернуть тот боевой дух, который позволял "Спартаку" побеждать в прошлом. Он очень важен, чтобы добиваться целей. А чтобы это получилось, трибуны должны искренне поддерживать команду. Надеюсь, так и будет, - цитирует вратаря официальный сайт клуба.
Вчера "Спартак" в первом матче под руководством Кононова обыграл "Крылья Советов" (3:1).
Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.
Опрос
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-11-26-voytsekh_kovalevski_novyy_trener__eto_novaya_energetika/