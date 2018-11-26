Войцех Ковалевски: "В "Спартаке" при Кононове мы увидим новую энергетику"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски рассказал, чего он ждет от команды под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

– У "Спартака" новый главный тренер. Чего ждете от команды под руководством Олега Кононова?

– Прогнозы делать не люблю, но жду, что мы увидим новую энергетику. Начинается новый период, а это всегда дополнительный стимул для игроков показать свои лучшие качества. Это шанс отбросить все плохое и вернуть тот боевой дух, который позволял "Спартаку" побеждать в прошлом. Он очень важен, чтобы добиваться целей. А чтобы это получилось, трибуны должны искренне поддерживать команду. Надеюсь, так и будет, - цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Вчера "Спартак" в первом матче под руководством Кононова обыграл "Крылья Советов" (3:1).

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