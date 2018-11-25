13:18 | Футбол — РПЛ

Войцех Ковалевски: "Соскучился по "Спартаку". Привез вам зиму"

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Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски рассчитывает, что красно-белые обыграют "Крылья Советов" в матче 15-го тура чемпионата России.

- Жду хорошей игры и горячей атмосферы на трибунах, - сказал Ковалевски. - Почему приехал? Соскучился. Опять же, зиму вам в Москву привез. Вчера вечером приземлились - снег пошел.

В последний раз на ЦСКА приезжал точно также, победили.

- "Спартак" выиграет?

- Надеемся. (Андрей Михайлов)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак - Крылья Советов

 

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