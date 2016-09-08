Войцех Ковалевски: "Не знаю, почему болельщики "Спартака" винят в неудачах Федуна"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски с уважением отозвался о владельце команды Леониде Федуне. По словам польского голкипера, Федун оказывал поддержку футболистам, общался с ними в неформальной обстановке.

– Мне сложно расценивать его управленческие качества, так как мне нечасто доводилось общаться с ним лично, – цитируют "Известия" Ковалевски. – Но я запомнил Леонида Арнольдовича как очень хорошего и щедрого человека. Иногда он спускался к нам в раздевалку после матчей, посещал тренировки на базе, общался с игроками, тренерами. Помню, как несколько раз он организовывал встречи с командой в неформальной обстановке, приглашал всех футболистов, тренеров. Для нас, игроков, очень важно, когда высшее руководство постоянно находится с нами в контакте. Не знаю, как с этим обстоят дела в "Спартаке" сегодня, но я уверен, что для повышения командного духа, для сплоченности в коллективе руководителю клуба стоит больше времени уделять своим подопечным. Что касается болельщиков, то я не знаю, почему они винят в неудачах команды Леонида Федуна. У красно-белых недавно появился роскошный стадион, у клуба есть постоянное финансирование.