Войцех Ковалевски: "Мне очень понравилось, как играет "Спартак"

Гостем "СЭ" стал бывший вратарь "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевски, посетивший субботнее дерби и встретившийся с болельщиками красно-белых. Он подчеркнул: ему очень понравилась игра команды против ЦСКА.

– Не удивились столь уверенной победе "Спартака"? - вопрос Ковалевски.

– Мне очень понравилось, как играет "Спартак". Много сильных пасов вразрез, видно, что это наигранные комбинации, команда выходит из обороны низом. Плюс играют роль индивидуальные качества футболистов, ни для кого не составляет труда обработать такие резкие передачи. Третий гол Зе Луиша – мастерство на высочайшем уровне. Спартаковцы организованно играли в обороне, не создавали паники, никто не выпадал. Был эпизод в первом тайме – защитники пасовались с вратарем, а затем Фернанду, не поднимая головы, стремительно вырезал мяч на другой фланг. Вообще, на мой взгляд, Фернанду – это сердце команды, посмотрите, сколько он двигается, как выбирает позицию! Даже без мяча он работает великолепно. Оказывается там, где нужно, быстро вступает в отбор, а когда получает мяч, уже знает, что делать, – он заранее просчитывает ходы для атаки. У него большое будущее, его огромная заслуга в том, как вчера выглядел "Спартак".

Хочу отметить и Глушакова. Он прекрасно знает Акинфеева по сборной, знал, что у Игоря есть определенные проблемы при ударе с дистанции. Капитан использовал козырь и забил. "Спартак" выглядел солидно. ЦСКА в концовках таймов за счет "стандартов" перехватывал инициативу, но добиться положительного результата не смог. (Сергей АСТАХОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Ковалевски