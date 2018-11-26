Войцех Ковалевски: "Горжусь, что часть моей жизни прошла в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски посетил музей клуба и ответил на вопросы пресс-службы красно-белых.

– Я в музее второй раз, – сказал поляк. – Но все равно очень интересно. Тем более что первый мой визит случился еще до долгожданного чемпионства. Новая коллекция добавилась. Например, остатки ворот, которые сломали фанаты после игры с "Тереком".

Приехал в Москву со своим польским другом. Спасибо клубу за приглашение. У нас в стране интересуются не только тем, как развивается футбол в Западной Европе, но и в сторону России смотрят. Планируем посетить на днях спартаковскую Академию, изучить опыт ее работы.

– Самое приятное в музее – вспоминать детали матчей, в которых сами принимали участие, увидеть свои вратарские перчатки за стеклом в качестве экспоната?

– Часть моей жизни прошла здесь, в Москве, в "Спартаке". И я горжусь этим! Сейчас ехали к стадиону на метро, и болельщики подходили, приветствовали. Это такая мощная позитивная энергия, словами даже не передать. Вот это самое приятное. Очень рад каждому новому визиту сюда.

Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 год. Он дважды стал серебряным призером чемпионата России и один раз дошел до финала Кубка страны.

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