Войцех Ковалевски: "Болельщики дали мегафон, и я кричал заряды, заводя целую трибуну"

Гостем "СЭ" стал бывший вратарь "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевски, посетивший субботнее дерби и встретившийся с болельщиками красно-белых. Он подчеркнул: победа над ЦСКА – закономерна.

– Впервые увидел стадион "Открытие". На таком красивом стадионе и футбол должен быть красивым. В субботу встретились две большие "фирмы". Очень рад, что "Спартак" победил, причем победил по делу, результат закономерен. Не было ни единого момента, когда мы теряли бы контроль. ЦСКА пытался использовать свои козыри, но "Спартак" не позволил сопернику это сделать и полностью переиграл армейцев.

– Дерби вы начинали смотреть в вип-ложе, после чего ушли на фанатский сектор.

– Именно так. Словами ощущения не передать – это было круто! Болельщики дали мегафон, и я кричал заряды, заводя целую трибуну. Такое в моей жизни было впервые, на секторе за воротами было жарко, эмоции просто кипят. (Сергей АСТАХОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Ковалевски