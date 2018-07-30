"Вот вдул так вдул". Карпин жжет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал в своем Инстаграме фотографию жены, которая находится на девятом месяце беременности. 49-летний Карпин сопроводил публикацию провокационным постом.

"Вот уж "вдул так вдул", что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", - написал Карпин, добавив хэштеги #фкростов #ростов #rostov #вожиданиичуда #9месяцев.

Под одним из предыдущих постов Карпина с женой пользователь поинтересовался у тренера: "Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул". На что экс-игрок ответил: "Это моя жена, дурень". Узнав эту информацию, любопытный пользователь извинился перед Карпиным.

Инстаграм Валерия Карпина.

Супругой экс-тренера "Спартака" является преподавательница английского языка и эстонская певица Дарья Гордеева. Пара поженилась в прошлом году. Карпин состоит в браке в третий раз, от первого у него две дочери.

28 июля "Ростов" обыграл "Ахмат" (1:0) в 1-м туре Российской премьер-лиги при 28 тысячах зрителей.

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