"Вот так и хотели". Парфенов после победы "Урала" над "Спартаком"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Спартаком" (2:1) в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги поблагодарил свою команду. Специалист подчеркнул, что после перерыва красно-белые стали действовать агрессивнее, но его футболисты выстояли и в ответ на ответный гол Луиза Адриану на 74-й минуте быстро провели решающий выпад – мяч забил Андрей Панюков.

– Рад, что ребята верили в победу. Во втором тайме соперник добавил в агрессии и движении. Мы понимали, что когда "Спартак" отыгрался, появятся свободные зоны – соперник захочет забить второй мяч, – сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Ребята дотерпели. Нам очень нужны очки, каждое из них на счету. Хотел бы выразить слова благодарности игрокам. Вот так мы и хотели действовать (перед матчем Парфенов сообщил о намерении играть 11 на 11 и победить. - Прим. "СЭ").

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