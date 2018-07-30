Вот это концовка! "Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью

Сегодня. Уфа. "Уфа" - "Локомотив" - 0:0. Чемпион не смог начать новый розыгрыш с победы. Фото ФК "Локомотив", twitter.com/fclokomotiv

"Уфа" и "Локомотив" не открыли счет в матче 1-го тура чемпионата России. Уже в добавленное время в ворота москвичей был назначен пенальти, но заработавший его Силвестр Игбун (которого ранее следовало удалить) не смог переиграть Гильерме.

Для хозяев это была первая игра под руководством 36-летнего Сергея Томарова.

В пятницу в матче за Суперкубок "Локомотив" уступил ЦСКА (0:1 д.в.). В субботу, 4 августа, в игре 2-го тура железнодорожникам предстоит дерби против "Спартака".

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"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – 0:0

Нереализованный пенальти: Игбун, 90+4 (вратарь).

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Тумасян, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Игбун, Фатаи (Засеев, 78).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер (Ант.Миранчук, 67).

Предупреждения: Неделчару, 54. Игбун, 77. Тумасян, 81.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Абусуев (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

30 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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