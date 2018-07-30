Вот это концовка! "Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью

"Уфа" и "Локомотив" не открыли счет в матче 1-го тура чемпионата России. Уже в добавленное время в ворота москвичей был назначен пенальти, но заработавший его Силвестр Игбун (которого ранее следовало удалить) не смог переиграть Гильерме.
Для хозяев это была первая игра под руководством 36-летнего Сергея Томарова.
В пятницу в матче за Суперкубок "Локомотив" уступил ЦСКА (0:1 д.в.). В субботу, 4 августа, в игре 2-го тура железнодорожникам предстоит дерби против "Спартака".
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – 0:0
Нереализованный пенальти: Игбун, 90+4 (вратарь).
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Тумасян, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Игбун, Фатаи (Засеев, 78).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер (Ант.Миранчук, 67).
Предупреждения: Неделчару, 54. Игбун, 77. Тумасян, 81.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Абусуев (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).
30 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".
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Российская премьер-лига: турнирная таблица,
расписание по турам, календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
- Локомотив М (футбол)
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