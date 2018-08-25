20:42 | Футбол — РПЛ

Вот это гол! Рыков забил Максименко со своей половины

25 августа. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 2:1. Александр МАКСИМЕНКО после гола Владимира Рыкова. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко. Гол Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко.
25 августа. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 2:1. Александр МАКСИМЕНКО после гола Владимира Рыкова. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Защитник "Динамо"  Владимир Рыков забил первый мяч своей команды в матче 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком". При счете 0:2 на 82-й минуте встречи он пробил со своей половины поля, практически от центральной линии, увидев, что Александр Максименко далеко вышел от ворот. Голкипер смог дотянуться до мяча, однако он влетел под перекладину.

Это первый пропущенный мяч "Спартака" в нынешнем сезоне премьер-лиги.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча

Спартак М - Динамо М

 

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