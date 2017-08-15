Воспитанники "Динамо" повторили жест Кокорина и Дзюбы

Академия московского "Динамо" в своем Инстаграме выложила ролик, в котором воспитанники бело-голубых повторили жест нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы - приложили ребро ладони к губам.
Запись Кокорина и Дзюбы появилась в сети на следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Форварды "Зенита" разместили пост в Инстаграме, сопроводив его подписью "месседж" (послание – в переводе с английского). Игроки не участвовали в матчах национальной команды - Кокорин не вошел в состав, а Дзюба покинул расположение команды за несколько дней до старта турнира из-за травмы (по официальной версии).
Предположительно, футболисты адресовали "месседж" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который с 2014 по 2015 год также возглавлял "Динамо". Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате России, а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы, одержав на групповом этапе шесть побед в шести играх.
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
баламошка
merniloskut Тогда пусть повторяют всё до конца и ложатся спать вместе с Дзюбой!//////////Бугага)))
16:10
lieven
Забавно.
16:02
marksan
Жалко детей-попугаев!
16:00
merniloskut
Тогда пусть повторяют всё до конца и ложатся спать вместе с Дзюбой!
15:57