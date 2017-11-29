Воспитанники детских домов бесплатно посетят матч "Зенита" с "Уралом"

На игру 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" отправятся воспитанники детских домов, информирует пресс-служба питерцев. Отмечается, что по приглашению сине-бело-голубых на стадионе "Санкт-Петербург" побывают более 500 детей.

Матч "Зенит" – "Урал" состоится 2 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.