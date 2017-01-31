17:48 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Воспитанник "Реала" отказался переходить в "Рубин"

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Защитник "Депортиво" Хуанфран получил очень выгодное предложение о переходе в "Рубин". Согласно Riazor.org, казанцы предложили футболисту зарплату, которая заметно выше, чем в "Депортиво". Тем не менее, 28-летний игрок отклонил вариант с переездом в Россию и решил остаться в "Депортиво".

Отметим, что Хуанфран продолжительное время выступал за команды академии "Реала", а в январе 2011 года совершил дебют в составе главной команды "Королевского клуба". За "Депортиво" футболист, начинавший карьеру на позиции правого полузащитника, выступает с лета 2014 года.

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Материалы REN-TV

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