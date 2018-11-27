Вопрос со спонсором "Анжи" может решиться до Нового года

Президент "Анжи" Осман Кадиев в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что вопрос со спонсором может быть решен уже в этом году. Ранее руководитель махачкалинского клуба сообщил нашему изданию о том, что ведутся переговоры с одной из крупнейших мировых авиакомпаний.

- Контакты с "Эмирейтс" начались давно. У нас есть свои трудности, у них есть свои планы, - сказал Кадиев.

- Когда может появиться конкретика?

- Надеемся, что до Нового года.

"Анжи" испытывает большие проблемы с финансированием. Игроки команды неоднократно заявляли, что в этом сезоне еще ни разу не получали полноценную зарплату.

После 15 туров чемпионата России махачкалинцы занимают 15-е место в РПЛ, набрав 14 очков. (Андрей Сизякин)

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