Вопрос с бюджетом "Томи" будет решен в октябре-ноябре

Заместитель губернатора Томской области, член совета директор "Томи" Чингис Акатаев подчеркнул, что долги клуба связаны с увеличением расходов после выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу. По его словам, вопросы с бюджетом будут решен в октябре-ноябре.

- Все требует дополнительных затрат, платежная ведомость увеличивается, на это нужны дополнительные деньги, - приводит ТАСС слова Акатаева. - Мы этот вопрос решаем, с губернатором (Сергеем Жвачкиным - Прим. "СЭ") обсуждали. Думаю, в течение октября-ноября вопросы с бюджетом будут решены.

По его словам, ситуация с бюджетом изменилась, когда "Томь" перестал финансировать один из двух генеральных спонсоров - НК "Роснефть".

- Равнозначной замены мы пока не нашли. Есть определенные договоренности, пока не могу их раскрывать, - пояснил Акатаев.

Он отметил, что уход "Роснефти" позволял "Томи" решать задачи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в 2015 году, однако с выходом в высший дивизион у клуба появились дополнительные расходы, которые не укладываются в прежние параметры бюджета.

- Это фонд оплаты труда - если в ФНЛ потолок зарплаты у игрока был 600 тысяч, то в премьер-лиге минимальная зарплата - 1,5 миллиона рублей, и то это, наверное, самая маленькая зарплата. С выходом в РФПЛ добавилась молодежная команда - география игр стала шире. В третьих, есть требования к сертификации стадионов первой категории, - отметил замгубернатора. - То ли 600 миллионов рублей, то ли миллиард.