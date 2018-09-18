Вопрос о приезде "Спартака" в Красноярск РПЛ решит после матча "Енисей" - "Урал"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин подтвердил, что матч 8-го тура чемпионата России "Енисей" - "Урал" состоится в Красноярске. Игра будет носить тестовый характер, клубу необходимо устранить недочеты по состоянию арены до игры со "Спартаком".

- К нам обратился футбольный клуб "Енисей" с просьбой о проведении тестового матча, - сказал Пышкин. - Следующий домашний матч у них со "Спартаком". В связи с этим они письменно попросили провести тестовую игру с "Уралом".

Приезжала комиссия РФС, РПЛ для проверки качества стадиона и состояния газона. Были выявлены недостатки. С учетом этого "Енисей" обратился в РФС о присвоении категории стадиону. Была присвоена вторая категория, с замечаниями, которые они должны исправить.

Сегодня было решение бюро исполкома о том, чтобы провести этот тестовый матч на стадионе в Красноярске. (Андрей Михайлов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам